В Орловской области три школы и два детсада получили 1,2 млн рублей

Торжественное вручение сертификатов на получение благотворительной помощи образовательным организациям Мценского и Корсаковского районов Орловской области состоялось 26 апреля во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.

Компания «Русагро» оказала помощь в размере 1,2 млн рублей трём орловским школам и двум детским садам. Финансовую поддержку в этом году получили: Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова Мценского района, Отрадинская средняя общеобразовательная школа Мценского района, Совхозная средняя общеобразовательная школа Корсаковского района, Отрадинский детский сад (отделение Отрадинской средней общеобразовательной школы) и детский сад с. Тельчье Мценского района (структурное подразделение Тельченской средней общеоразовательной школы).

В пресс-службе отметили, что Группа Компаний «Русагро» с 2017 года оказывает благотворительную программу в Орловской области, которпя ориентирована на поощрение и мотивацию к развитию лучших школ и детских садов. В минувшем году благотворительную помощь получили Отрадинская средняя школа и Отрадинский детский сад Мценского района.

В следующем году компания «Русагро» планирует реализовать в регионе инициативу «Ростки будущего». Её цель — знакомство школьников 7-8 классов с отраслью АПК. Победители конкурса поедут в детские оздоровительные лагеря.