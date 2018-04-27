Ещё
В Орловской области три школы и два детсада получили 1,2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орловской области три школы и два детсада получили 1,2 млн рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Торжественное вручение сертификатов на получение благотворительной помощи образовательным организациям Мценского и Корсаковского районов Орловской области состоялось 26 апреля во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.
Компания «Русагро» оказала помощь в размере 1,2 млн рублей трём орловским школам и двум детским садам. Финансовую поддержку в этом году получили: Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова Мценского района, Отрадинская средняя общеобразовательная школа Мценского района, Совхозная средняя общеобразовательная школа Корсаковского района, Отрадинский детский сад (отделение Отрадинской средней общеобразовательной школы) и детский сад с. Тельчье Мценского района (структурное подразделение Тельченской средней общеоразовательной школы).
В пресс-службе отметили, что Группа Компаний «Русагро» с 2017 года оказывает благотворительную программу в Орловской области, которпя ориентирована на поощрение и мотивацию к развитию лучших школ и детских садов. В минувшем году благотворительную помощь получили Отрадинская средняя школа и Отрадинский детский сад Мценского района.
В следующем году компания «Русагро» планирует реализовать в регионе инициативу «Ростки будущего». Её цель — знакомство школьников 7-8 классов с отраслью АПК. Победители конкурса поедут в детские оздоровительные лагеря.
Сообщение В Орловской области три школы и два детсада получили 1,2 млн рублей появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
«Давай, до свидания»: преподаватели орловского вуза спели в стиле рэп ОГУ имени Тургенева будет готовить специалистов для «Артека» В Орле 220 работодателей «вышли из тени»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян105
Россияне закупились подделками27
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1794
Морской авиации России предрекли смерть429
Бузова опешила от хамства Распутиной64
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
01:03
Морской авиации России предрекли смерть
Армия Оружие
00:59
Бузова опешила от хамства Распутиной
Шоу-бизнес
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение