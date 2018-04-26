Орловские школы посоревнуются за звание «самых сильных»

Школьники из Орловской области примут участие во второй всероссийской акции «Сила РДШ», которая пройдёт с 26 по 28 апреля, сообщают организаторы. По итогам акции, в рамках которой школьники должны будут выполнять упражнения на гимнастической перекладине в зачет школы, будет определена самая «сильная» школа страны.

Организаторами акции выступают Российское движение школьников и Спортивный клуб «Русский силомер». Впервые акция «Сила РДШ» прошла в апреле 2017 года, тогда в ней приняли участие более 90 тысяч школьников из 72 субъектов РФ . Планируется, что в этом году в акции примут участие более 100 тысяч школьников из 400 школ по всей стране.

По правилам, в состязаниях могут принять участие мальчики от 7 до 17 лет. Уникальность спортивной акции состоит в том, что в ней могут принять участие школьники с разным уровнем физической подготовки — в комплекс, разработанный СК «Русский силомер», входят как простые упражнения, такие, как «перехват» и «подъем согнутых ног», так и упражнения для сильнейших — «подтягивание на одной руке».

Победители и призеры в регионе, в федеральном округе и на всероссийском уровне получат Кубки и памятные призы, а самой «сильной» школе страны вручат главный приз — переходящий Кубок «Сила РДШ». В прошлом году этот кубок завоевала Вологодская кадетская школа-интернат города Сокола. Кроме того, по результатам индивидуального зачета будут определены самые сильные школьники на региональном уровне, уровне федерального округа и на всероссийском уровне.

Старт трехдневной акции будет дан 26 апреля в московской школе № 1795 будет. Исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов передаст эстафету школьникам страны, выполнив упражнения на перекладине.