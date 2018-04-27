Образование объединяет: 70 тысяч казахстанцев учатся в вузах России

Образование стирает границы. В Астане стартовал ежегодный форум выпускников российских вузов, которые работают в Казахстане , сообщает телеканал «МИР 24».

Участниками стали около 100 выходцев из высших учебных заведений России . Казахстанские абитуриенты все чаще выбирают обучение в соседней стране в качестве трамплина в успешную жизнь. «Главной целью данного мероприятия является использование и накопление потенциала выпускников российских вузов в одно общее дело, объединение народов, укрепление дружбы между нашими государствами», отметил президент Казахстанской ассоциации выпускников российских вузов Айбол Аргынгазинов.

На сегодняшний день в вузах России обучается около 70 тысяч казахстанцев. Из них 40% бесплатно.

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