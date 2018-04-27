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Образование объединяет: 70 тысяч казахстанцев учатся в вузах России
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Образование объединяет: 70 тысяч казахстанцев учатся в вузах России 

Мир24 53 минуты назад
Образование стирает границы. В Астане стартовал ежегодный форум выпускников российских вузов, которые работают в Казахстане, сообщает телеканал «МИР 24».
Участниками стали около 100 выходцев из высших учебных заведений России. Казахстанские абитуриенты все чаще выбирают обучение в соседней стране в качестве трамплина в успешную жизнь. «Главной целью данного мероприятия является использование и накопление потенциала выпускников российских вузов в одно общее дело, объединение народов, укрепление дружбы между нашими государствами», отметил президент Казахстанской ассоциации выпускников российских вузов Айбол Аргынгазинов.
На сегодняшний день в вузах России обучается около 70 тысяч казахстанцев. Из них 40% бесплатно.
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