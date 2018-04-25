В сургутских школах прошла проверка антитеррористической защиты

С 17 по 25 апреля 2018 года бойцы Росгвардии по ХМАО–Югре в городе Сургуте объединились со службами, которые входят в антитеррористический комитет при администрации города. Совместными усилиями правоохранители и заинтересованные ведомства проверили антитеррористическую защиту в более чем 50 школах Сургута.

Особенно ревизоров интересовала работоспособность охранного телевидения и инженерно-технических средств охраны. Не менее важная часть защиты школы от посторонних целостность ограждений. Ведь это первая преграда для несанкционированного доступа на территорию школы.

После росгвардецы устроили экзамен школьным охранникам. Проверили готовность сотрудников частных предприятий к чрезвычайным ситуациям. Результаты рейдов объявит начальник Управления Росгвардии по ХМАО–Югре на совместной видеоконференции с Председателями антитеррористической комиссии муниципальных образований в конце апреля 2018 года.