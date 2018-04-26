Директора школ ХМАО получили от силовиков противоречивые указания после масштабной проверки

После крупнейшей проверки в учреждениях региона состояния пожарной безопасности сотрудники МЧС заставили школы разблокировать все двери в зданиях, но инспекторы Росгвардии, проводящие проверку норм антитеррористической безопасности, приказывают держать их запертыми.

Об этом 26 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько директоров школ Сургута. «Какой-то замкнутый круг. Вот созваниваемся с коллегами и смеёмся. Видимо, приходится выбирать тех, кого мы меньше боимся», — анонимно рассказал директор югорской школы.

Как объяснил агентству глава регионального отделения МЧС Александр Тиртока , это противоречие было всегда, но есть определённый компромисс, который можно найти в нормативных актах.

«Двери должны легко открываться изнутри, но это не значит, что всё должно быть нараспашку. Руководителям учреждений я бы посоветовал внимательней изучить нормативные акты, там есть ответы на все вопросы в области безопасности», — сказал он.