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Директора школ ХМАО получили от силовиков противоречивые указания после масштабной проверки
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Директора школ ХМАО получили от силовиков противоречивые указания после масштабной проверки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
После крупнейшей проверки в учреждениях региона состояния пожарной безопасности сотрудники МЧС заставили школы разблокировать все двери в зданиях, но инспекторы Росгвардии, проводящие проверку норм антитеррористической безопасности, приказывают держать их запертыми.
Об этом 26 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько директоров школ Сургута. «Какой-то замкнутый круг. Вот созваниваемся с коллегами и смеёмся. Видимо, приходится выбирать тех, кого мы меньше боимся», — анонимно рассказал директор югорской школы.
Как объяснил агентству глава регионального отделения МЧС Александр Тиртока, это противоречие было всегда, но есть определённый компромисс, который можно найти в нормативных актах.
«Двери должны легко открываться изнутри, но это не значит, что всё должно быть нараспашку. Руководителям учреждений я бы посоветовал внимательней изучить нормативные акты, там есть ответы на все вопросы в области безопасности», — сказал он.
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