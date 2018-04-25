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Учителя школы № 2009 поделились своим опытом на конференции
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Учителя школы № 2009 поделились своим опытом на конференции 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 2009, учители приняли участие в VI Международной научно-практической конференции «Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования».
Основные направления работы конференции касались проблем самоорганизации в образовании, возможности социального партнерства при решении образовательных и социальных задач, теория и практика педагогической поддержки, потенциал наставничества в решении образовательных задач.
Л. М. Кларина, О. В. Курцева, В. В. Насоненко, О. А. Овчинникова, И. Е. Светашова, Ю. В. Хрипунова и другие преподаватели школы № 2009 на конференции поделились с коллегами других образовательных учреждений своим опытом работы ресурсного центра как фактором поддержки и развития профессионализма сотрудников дошкольных образовательных организаций. После чего состоялся круглый стол «Что мы понимаем под самоорганизацией детей дошкольного возраста, и какие условия в дошкольных образовательных организациях помогают ее развитию?» Большая дискуссия развернулась, когда спикеры попытались составить «Портрет дошкольника, обладающего высоким уровнем самоорганизации». Поднимались вопросы о создании условий для развития самоорганизации детей дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности, детско-взрослых исследований и проектов. На конференции также обсуждались дальнейшие планы и перспективы развития самоорганизации детей дошкольного возраста.
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