Учителя школы № 2009 поделились своим опытом на конференции

Как сообщается на сайте школы № 2009, учители приняли участие в VI Международной научно-практической конференции «Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования».

Основные направления работы конференции касались проблем самоорганизации в образовании, возможности социального партнерства при решении образовательных и социальных задач, теория и практика педагогической поддержки, потенциал наставничества в решении образовательных задач.

Л. М. Кларина, О. В. Курцева, В. В. Насоненко, О. А. Овчинникова, И. Е. Светашова, Ю. В. Хрипунова и другие преподаватели школы № 2009 на конференции поделились с коллегами других образовательных учреждений своим опытом работы ресурсного центра как фактором поддержки и развития профессионализма сотрудников дошкольных образовательных организаций. После чего состоялся круглый стол «Что мы понимаем под самоорганизацией детей дошкольного возраста, и какие условия в дошкольных образовательных организациях помогают ее развитию?» Большая дискуссия развернулась, когда спикеры попытались составить «Портрет дошкольника, обладающего высоким уровнем самоорганизации». Поднимались вопросы о создании условий для развития самоорганизации детей дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности, детско-взрослых исследований и проектов. На конференции также обсуждались дальнейшие планы и перспективы развития самоорганизации детей дошкольного возраста.