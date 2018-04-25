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Зеленоградские школьники покорили Санкт-Петербург латынью
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Зеленоградские школьники покорили Санкт-Петербург латынью 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Ученики 7-х классов школы №1528 Дмитрий Калужак, Матвей Чуприн, Лев Савельев, Александр Филимонов и Олеся Бартко приняли участие в олимпиаде по латинскому языку, которая прошла в Санкт-Петербурге.
Открытая Санкт-Петербургская олимпиада по латинскому языку и античной культуре прошла в классической гимназии №610. Участникам предлагалось перевести тексты, решить лингвистические задачи, а также расшифровать рукописи. В олимпиаде принял участие 81 школьник из Москвы и Санкт-Петербурга, Зеленограда и Нижегородской области.
Ученики зеленоградской школы №1528 тщательно готовились к олимпиаде на уроках латинского языка с преподавателем Еленой Гринченко. Олимпиада состояла из 5 уровней сложности. По итогам, зеленоградские школьники получили дипломы о прохождении олимпиады 1 и 2-го уровней.
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