Зеленоградские школьники покорили Санкт-Петербург латынью

Ученики 7-х классов школы №1528 Дмитрий Калужак, Матвей Чуприн, Лев Савельев, Александр Филимонов и Олеся Бартко приняли участие в олимпиаде по латинскому языку, которая прошла в Санкт-Петербурге

Открытая Санкт-Петербургская олимпиада по латинскому языку и античной культуре прошла в классической гимназии №610. Участникам предлагалось перевести тексты, решить лингвистические задачи, а также расшифровать рукописи. В олимпиаде принял участие 81 школьник из Москвы и Санкт-Петербурга, Зеленограда и Нижегородской области

Ученики зеленоградской школы №1528 тщательно готовились к олимпиаде на уроках латинского языка с преподавателем Еленой Гринченко. Олимпиада состояла из 5 уровней сложности. По итогам, зеленоградские школьники получили дипломы о прохождении олимпиады 1 и 2-го уровней.