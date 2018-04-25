Министру иностранных дел Кыргызстана присвоено звание почетного профессора Народного университета Китая

Эрлану Абдылдаеву. Пекин, 25 апреля / Синьхуа / — Во вторник в Народном университете Китая состоялась церемония присуждения звания почетного профессора министру иностранных дел Кыргызстана

Ректор Народного университета Китая Лю Вэй на церемонии лично вручил министру диплом почетного профессора и отметил, что университет обращает большое внимание на изучение стран вдоль «Пояса и пути», в том числе Кыргызстана.

Э. Абдылдаев поблагодарил Народный университет Китая за оказанную ему большую честь стать почетным профессором известного университета и сказал, что укрепление и дальнейшее развитие всесторонних отношений с Китаем является одним из главных и долговременных внешнеполитических приоритетов Кыргызстана.

Он также отметил активное взаимодействие в сфере образования.

"С каждым годом растет количество студентов из Кыргызстана, обучающихся в Китае, — сказал министр. — В Кыргызской Республике также активно поддерживается развитие китайского языка и культуры. В частности, в нашей стране на сегодня практически во всех вузах успешно функционируют факультеты китаеведения, четыре Института Конфуция, а в 2017 году в городе Бишкек была открыта отдельная средняя школа с преподаванием китайского языка".

Говоря о саммите Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Циндао , который состоится в июне этого года, Э. Абдылдаев подчеркнул, что сотрудничество Кыргызской Республики в рамках ШОС является одним из приоритетов внешней политики государства.

В мероприятии приняли участие посол Кыргызстана в Китае Азамат Усенов, заместитель ректора Народного университета Китая Ду Пэн и другие высокопоставленные лица. -0-