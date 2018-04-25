Откуда приходят лучшие продажники. Исследование DK.RU для Екатеринбурга

Аналитики по заказу DK.RU опросили более 400 компаний с целью понять, из каких учебных заведений приходят работать самые эффективные молодые продажники. Независимый рейтинг на 10 позиций. В российских вузах не существует факультетов по продажам и ни один выпускники не получает соответствующего диплома, однако профессия «продажник» остается наиболее востребованной и одной из самых высокооплачиваемых на рынке труда. И самое интересное, что при отсутствии специализированного образования все равно есть вузы, выпускники которых чаще и успешнее находят себя в этой сфере деятельности.

«Центр изучения рынка труда» по заказу DK.RU на основании оценок более 400 активных работодателей Екатеринбурга составил рейтинг высших учебных заведений, выпускники которых достигли успехов на этом поприще (добиваются высоких финансовых результатов и/или стали руководителями в сфере продаж).

Итоговый список получился такой:

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Уральский государственный экономический университет

Уральский государственный горный университет

Российский государственный профессионально-педагогический университет

Гуманитарный университет

Уральская академия государственной службы

Уральская государственная юридическая академия

Уральская государственная архитектурно-художественная академия

Уральская государственная медицинская академия

Уральский государственный педагогический университет

В ходе составления рейтинга оценивались несколько факторов: динамика роста доходов кандидатов в возрасте до 30 лет, о которых писали работодатели, за последние два года (по открытым источникам), скорость занятия руководящей должности в продажах, оценка достижений.

Мы понимаем, что часть факторов без глубокого интервьюирования кандидатов сложно оценить качественно, поэтому попыталась провести оценку с двух сторон: анкеты заполняли работодатели, а потом выборочно на некоторые вопросы отвечали кандидаты. Так удалось отсечь некоторые крайности и оценить более-менее объективную картину, — прокомментировала Олеся Казакова, эксперт «Центра изучения рынка труда».

Стоит отдельно отметить, что некоторые вузы набрали такое близкое по значению количество баллов в рейтинге, что их очень условно можно разделить на два отдельных места. К примеру, практически равное — первое место — можно отдать УрФУ и УрГЭУ, федеральный университет едва-едва обошел крупнейший экономический вуз региона. Кроме того, отдельной сенсацией можно считать позицию Гуманитарного университета, который, несмотря на небольшие размеры, получил количество баллов, почти равное оценке огромного РГППУ, и, по сути, эти два вуза занимают одно место в рейтинге.

Секрет для вуза, который выпускает будущих успешных продажников, заключается не столько в содержании обучения, сколько в том, чтобы помогать формировать у учащихся определенные личностные компетенции. Именно они затем дадут базу для самообучения будущих успешных специалистов. Это очень сложная задача, и вузы пока еще плохо управляют этим процессом. Здесь вопрос в создании определенной атмосферы. Хотя подвижки есть, и есть очевидные результаты, — комментирует Наталья Дегтярева, директор по персоналу торговой компании «Альта».

Есть и еще обстоятельство, которое вузы признают неохотно: организация самого расписания работы. Некоторые вузы стимулируют самостоятельность, готовы идти на уступки, когда студент находит работу. Другие — жестко все контролируют. К сожалению, практика показывает, что гибкость расписания — важное качество для накопления опыта именно по такой профессии, как менеджер по продажам. В итоге, как отмечают эксперты, в силу колоссального дефицита продажников именно на вузы, которые отличились в их подготовке, все чаще делают ставку работодатели.