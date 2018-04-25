Из московской школы эвакуируют учащихся после сообщения о взрывном устройстве

В школу в Академическом районе Москвы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о том, что в школе N1534 на ул. Профсоюзная заложено взрывное устройство. Из учреждения эвакуируют персонал и учащихся", — сказал источник.

Как отмечается, в настоящее время оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.