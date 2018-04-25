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Из московской школы эвакуируют учащихся после сообщения о взрывном устройстве
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Из московской школы эвакуируют учащихся после сообщения о взрывном устройстве 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
В школу в Академическом районе Москвы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Поступило сообщение о том, что в школе N1534 на ул. Профсоюзная заложено взрывное устройство. Из учреждения эвакуируют персонал и учащихся", — сказал источник.
Как отмечается, в настоящее время оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.
Ранее правоохранительные органы начали проверять помещения находящегося в центре столицы спортивного комплекса «Олимпийский», куда поступило сообщение с информацией о минировании.
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