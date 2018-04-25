В компании «Canon» побывали измайловские школьники

В московском офисе всемирно известной фирмы юные москвичи приняли участие в образовательном мастер-классе.

Старшеклассники школы №2094 вместе с учителем информатики на минувшей неделе побывали на экскурсии в московском офисе компании «Canon». Представители популярной фирмы познакомили юных жителей района Измайлово с историей создания бренда и интересными фактами о деятельности компании. Специалисты компании рассказали также о современных технологиях печати, показали, как работает уникальное оборудование.

Десятиклассники во второй части программы приняли участие в мастер-классе по технологии удаленной печати. Кроме того для школьников была проведена викторина. В итоге каждый участник получил небольшой подарок с логотипом компании.