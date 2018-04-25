Ещё
В компании «Canon» побывали измайловские школьники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В компании «Canon» побывали измайловские школьники 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В московском офисе всемирно известной фирмы юные москвичи приняли участие в образовательном мастер-классе.
Старшеклассники школы №2094 вместе с учителем информатики на минувшей неделе побывали на экскурсии в московском офисе компании «Canon». Представители популярной фирмы познакомили юных жителей района Измайлово с историей создания бренда и интересными фактами о деятельности компании. Специалисты компании рассказали также о современных технологиях печати, показали, как работает уникальное оборудование.
Десятиклассники во второй части программы приняли участие в мастер-классе по технологии удаленной печати. Кроме того для школьников была проведена викторина. В итоге каждый участник получил небольшой подарок с логотипом компании.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
«Тотальный диктант» написали жители Измайлова На Сиреневом бульваре 21 апреля состоится фестиваль «Дополнительное образование» Институт гуманитарного образования определил чемпиона по боулингу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган20
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах264
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста41
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру323
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта41
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение