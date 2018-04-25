«Давай, до свидания»: преподаватели орловского вуза спели в стиле рэп

Преподаватели и сотрудники мценского филиала ОГУ записали клип, в котором читают рэп для выпускников этого года. Ролик опубликован в Сети.

У студентов и орловцев, покинувших стены вуза много лет назад, клип вызвал скорее положительную реакцию. В комментариях пишут, что рады видеть знакомые лица, что идея хороша, что особо удалось «ага — ага». Текст написан с душой, в нем чувствуются личные моменты. Заметны «свои фишечки» в кадре.

«Послушайте сюда, великовозрастные детки.

Дошли вы до диплома как до жизненной отметки.

И вы себе придумали, что стали уже взрослыми.

Но мы-то знаем: вы мелкие, хоть крупные и рослые.

И, в конце концов, мы обойдемся без прощания.

Скажем мы друг другу: «Давай, до свидания».

Отметим, это не первый случай, когда взрослые пытаются найти новый подход к молодежи. Все большую популярность набирают рэп-уроки, ведь музыка через эмоциональное, чувственное объяснение повышает мотивацию участия в процессе обучения.