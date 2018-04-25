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«Давай, до свидания»: преподаватели орловского вуза спели в стиле рэп
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«Давай, до свидания»: преподаватели орловского вуза спели в стиле рэп 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Преподаватели и сотрудники мценского филиала ОГУ записали клип, в котором читают рэп для выпускников этого года. Ролик опубликован в Сети.
У студентов и орловцев, покинувших стены вуза много лет назад, клип вызвал скорее положительную реакцию. В комментариях пишут, что рады видеть знакомые лица, что идея хороша, что особо удалось «ага — ага». Текст написан с душой, в нем чувствуются личные моменты. Заметны «свои фишечки» в кадре.
«Послушайте сюда, великовозрастные детки.
Дошли вы до диплома как до жизненной отметки.
И вы себе придумали, что стали уже взрослыми.
Но мы-то знаем: вы мелкие, хоть крупные и рослые.
И, в конце концов, мы обойдемся без прощания.
Скажем мы друг другу: «Давай, до свидания».
Отметим, это не первый случай, когда взрослые пытаются найти новый подход к молодежи. Все большую популярность набирают рэп-уроки, ведь музыка через эмоциональное, чувственное объяснение повышает мотивацию участия в процессе обучения.
Сообщение «Давай, до свидания»: преподаватели орловского вуза спели в стиле рэп появились сначала на РИА 57.
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