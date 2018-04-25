Право детей-сирот на образование уточнят в федеральном законодательстве

Из законодательства следует исключить положение об установлении Правительством порядка обеспечения работников налоговых органов дошкольными и общеобразовательными учреждениями, чтобы дети-сироты могли беспрепятственно продолжать обучение в действующих учебных заведениях.

Соответствующие поправки направило Правительство на рассмотрение Госдумы

Необходимость изменений связана с тем, что частью 8 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ предусмотрено, что порядок приёма в учебные заведения разного уровня устанавливается Рособрнадзором , а не кабмином.

В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении « Парламентской газеты », сказано, что инициатива предусматривает изменения в Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 года №943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» и Федеральный закон от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», для их приведения в соответствие с Федеральным законом об образовании.

Уточняется, что статьёй 23 Федерального закона №273-ФЗ установлены типы образовательных организаций, в том числе дошкольные организации, согласно статье 31 Федерального закона №273-Ф3 к организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие образовательную деятельность организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с этим законопроектом предлагается исключить из Федерального закона №2-ФЗ слова «школа», «дошкольное учреждение» как не соответствующие терминологии Федерального закона №273-Ф3.

При внесении изменений в Федеральный закон №2-ФЗ также учтено, что дети могут обучаться не только в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях.

Образовательные программы дошкольного образования могут реализовывать образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации и иные юрлица с правом ведения образовательной деятельности.

В связи с этим в целях сохранения мер гарантированной социальной поддержки детей граждан, подвергшихся радиационному воздействию, в законопроекте указаны не типы образовательных организаций, а соответствующие программы, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность.