«Россия сегодня» обновила проект «Навигатор абитуриента: колледжи России».

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Самым дорогим колледжем стал Амурский колледж искусств и культуры, где обучение стоит 175 тысяч рублей об этом свидетельствуют данные онлайн-навигатора абитуриента колледжей, представленный проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

"Социальный навигатор" МИА «Россия сегодня» выпускает очередное обновление ежегодного интерактивного проекта «Навигатор абитуриента: колледжи России 2018», в котором собрана вся информация для принятия решения о поступлении в колледжи и техникумы РФ. В этом году в Навигатор вошли 511 учреждений среднего профессионального образования из 65 регионов России. По словам куратора проекта, одной из отличительных особенностей приемной кампании прошлого года стал возросший уровень требований к абитуриентам и их знаниям.

По данным исследования самым дорогим по стоимости обучения стал Амурский колледж искусств, где цена обучения составила 175 тысяч рублей в год. А самым дешевым стал колледж технологий и менеджмента в Саратовской области . Там по направлению Машиностроение и Экономика управления обучение будет стоить от трёх тысяч.

"Наш проект уже который год помогает абитуриентам выбрать колледж, училище или техникум в России. В Навигаторе представлены данные по направлениям подготовки, по которым ведется набор в УСПО на бюджетный и платный прием, средний балл по аттестату, количество поданных заявлений, стоимость обучения (для внебюджетного приема) и многое другое", — отметила куратор проекта Галина Бацына.

Согласно исследованию, самый высокий средний балл по аттестату на бюджетном приеме — это пять баллов или только отличников принимали на направление «Социология и социальная работа» в Пестравское профессиональное училище в Самарской области . С самым низким баллом по аттестату с тройками на некоторые направления брали абитуриентов в Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства, Интинский политехнический техникум, Усть-Кутский промышленный техникум, Петровский агропромышленный лицей.

Что касается платного приема, то самый высокий балл для поступления — 4,9 — нужен был для направления Образование и педагогические науки в Гуманитарно-педагогический колледж ( Дагестан ). С самым низким — 3 балла, принимали на ряд направлений в Илекский зоотехнический техникум, Конаковский колледж, Тверской политехнический колледж.