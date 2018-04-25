Студентки Академии получили государственные стипендии КНР

России. Второкурсницы РАНХиГС успешно прошли сложнейший конкурс в Министерствах образования Китая

Студенты Алсу Абайдуллина, Ксения Новокшенова и Дарья Петрова пройдут обучение в вузах Китая. Выделенные гранты включают стоимость обучения, проживания, медицинской страховки на период обучения, расходы на учебные материалы, а также собственно ежемесячную стипендию, полностью покрывающую потребности студента.

Более того, стипендиатам предоставляется право выбора вуза КНР для обучения Победительницы конкурса из Президентской академии выбрали разные вузы и в настоящее время ожидают зачисления.

Алсу Абайдуллина: «При изучении иностранного языка, особенно восточного, очень важно иметь возможность его практиковать. Благодаря тому, что я смогла занять 2 место в рейтинге по итогам 1 курса, мне посчастливилось получить право на бесплатную стажировку в течение месяца в Шанхайском университете иностранных языков. После поездки я, набравшись сил и вдохновения, приложила все усилия к учебе. Теперь мы стали счастливыми обладателями китайской правительственный стипендии, которая позволяет целый год учиться в одном из лучших вузов Китая, а также покрывает все расходы на обучение и проживание. Выражаю огромную благодарность Факультету международных отношений и кафедре китайского языка за всестороннюю поддержку! Обещаю, что проведу год в любимой стране с пользой, совершенствуя свои знания и навыки, чтобы стать настоящим китаистом!»

Дарья Петрова: «Учеба в ИБДА РАНХиГС на направлении „Зарубежное регионоведение“ насыщена разными интересными событиями и мероприятиями, и одно из самых радостных — получение государственных стипендий КНР! Мы очень благодарны нашему факультету и нашей кафедре, которые помогли нам успешно пройти конкурсный отбор и получить гранты на год обучения в выбранных нами китайских университетах! Надеюсь, этот год в Китае позволит максимально погрузиться в культуру этой удивительной страны, узнать много нового и, конечно же, поднять свой китайский язык на новый уровень!»

Ксения Новокшенова: «Я очень счастлива, что мне представился такой шанс! Не могу дождаться, когда своими глазами смогу увидеть тот Китай, про который нам каждый день рассказывают на лекциях. Теперь он не кажется таким далеким! Считаю, что при получении нашей специальности стажировка в языковой среде просто необходима. Это верный способ повысить уровень китайского языка, который не без оснований считается одним из самых сложных в мире. Кроме этого, я надеюсь, что приобретенный опыт поможет мне глубже узнать культуру Китая и понять менталитет китайского народа».