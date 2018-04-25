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Переезд УГМУ в медкластер Академического стал ближе
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Переезд УГМУ в медкластер Академического стал ближе 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Формирование медицинского кластера в екатеринбургском Академическом приобретает все более реальные очертания. Девелопер района — компания «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») совместно с Уральским государственным медицинским университетом (УГМУ) разработали медико-техническое задание на будущий комплекс зданий вуза. В основу легла концепция единства образовательного, лечебного и научно-исследовательского процессов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе застройщика, образовательный блок будет включать учебные корпуса, комплекс средств автоматизации «Электронный университет УГМУ», симуляционно-аккредитационный центр, научный блок, университетский консультативно-диагностический центр, а также университетскую многопрофильную и стоматологическую клиники.
Сейчас медико-техническое задание передано в Минздрав России. После его согласования «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») на собственные средства проведет комплекс проектных работ и государственную экспертизу. Затем компания передаст готовый проект государству в рамках государственно-частного партнерства.
Помимо учебного блока, на новой площадке УГМУ разместятся общежития для студентов. Строительство жилых домов в 9 и 10 кварталах Академического в составе медкластера идет в хорошем темпе. К концу текущего года одна из многоэтажек будет сдана.
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