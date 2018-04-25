Три вуза ведут переговоры о переезде в Новую Москву

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Три высших учебных заведения ведут переговоры о переезде в Новую Москву на территорию образовательного кластера, запланированного инвестором. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"Девелопер «А101» выделил земельный участок под создание образовательного кластера, и сегодня идут переговоры с тремя вузами для того, чтобы попытаться найти механизм, который позволил бы им переехать на эту территорию и построить там образовательный кампус", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Речь идет о Московском Политехническом университете, Российском университете правосудия и Московском университете технологий и управления им. К. Г. Разумовского, уточнил Жидкин. Кто из них именно решит переводить часть камбузов в Новую Москву, будет решено в результате переговоров, подчеркнул он.

Девелопером рассматривается два варианта расположения кластера — или деревня Прокшино, где запланировано строительство метро, или территории за поселком Коммунарка, добавил он. Передача помещений для вузов возможна на основе льготной аренды с последующим выкупом, добавил он.

Департамент активно привлекает учебные заведения на территорию Новой Москвы, продолжил его глава. «Всего мы порядка 10 вузов рассмотрели, но самое главное, что застройщики, которые ранее строили только жилье, активное включились в работу выделения своих земельных участков под размещение образовательных кампусов», — указал Жидкин.

Так, ведется работа по проектированию кампусов для университета «Синергия» в деревне Ямонтово, отметил он. Также на территории Новой Москвы реализуется частный образовательный школьный проект «Летово», сообщил Жидкин. «При этом у нас по-прежнему остается в проекте строительство для „МИСиС“ (Национальный исследовательский технологический университет — ТАСС) на территории Коммунарки, земля им выделена», — заключил руководитель столичного департамента.