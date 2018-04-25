Свои навыки в спасении утопающих продемонстрировали школьники

Учащиеся школы №362 района Богородское приняли участие в межрайонном этапе соревнований «Школа безопасности».

Две команды школы №362 в прошедшие выходные приняли участие в межрайонном этапе соревнований «Школа безопасности», которые проходили в Детском Черкизовском парке на Преображенке.

Ребятам предстояло во время стартов пробежать кросс, пройти маршрут выживания с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнить многие другие испытания.

Особенно увлекательным и напряженным выдался этап, где дети должны были на лодке спасти утопающего. Команды с достоинством справились с задачей, утопающий был спасен. Теперь участники соревнований с нетерпением будут ждать подведения его итогов.