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Студенты МФЮА поучаствовали в отборочном чемпионате по стандартам WorldSkills
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Студенты МФЮА поучаствовали в отборочном чемпионате по стандартам WorldSkills 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Три дня участники из Московского финансово-юридического университета МФЮА, МИТУ-МАСИ, Московского экономического института, Гжельского государственного университета, а также Московского государственного образовательного комплекса соревновались в разных компетенциях в рамках открытого отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills.
Ребята снимали видео, рисовали и создавали макеты, решали сложные бизнес-задачи и вопросы найма сотрудников, конструировали и программировали роботов. Студенты МФЮА стали победителями в нескольких номинациях, а именно: «Предпринимательство» — Дмитрий Гришин и Надежда Лопатина (МФЮА, Московский областной филиал) «Видеопроизводство» — Денис Кунцев (МФЮА) «Графический дизайн» — Алла Комарова (Московский экономический институт) «Рекрутер» — Денис Седунов (МФЮА) «Промышленная робототехника» — Евгений Семченков (МФЮА).
Напомним, в прошлом году студент Московского финансово-юридического университета «МФЮА» Сергей Сикорский стал победителем Первого национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills в номинации «Видеопроизводство». Из рук Мэра Москвы Сергея Собянина парень получил сертификат на 400 тысяч рублей.
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