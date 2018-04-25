Открыт прием заявок на конкурс выразительного чтения «Гренада»

Московской области. К участию в конкурсе «Гренада» приглашаются учащиеся 4 — 11 классов средних общеобразовательных школ, гимназий, центров образования, а также студенты средних специальных и высших учебных заведений Москвы

От одного учебного заведения в конкурсе могут принять участие не более 5 человек.

Конкурс выразительного чтения «Гренада» в этом году будет посвящен 115-летию со дня рождения драматурга Михаила Светлова и годовщине Великой Победы 9 мая.

Принять участие в конкурсе смогут читатели библиотеки Данте Алигьери , предварительно отправив заявку по электронной почте Biblioteka183@bk.ru (с пометкой «Гренада») или по телефону 8-495-930-20-57. Заявки принимаются с 24 апреля по 11 мая 2018 года.

Конкурс будет проводится 15, 16 мая 2018 года в Библиотеке № 183 имени Данте Алигьери по адресу: улица Строителей, д.8, корп.2.