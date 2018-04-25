Богородские школьники посетили культурный центр «ЗИЛ»

Ученики школы №1360 побывали на экскурсии и на научном уроке в одном из крупнейших культурно-досуговых центров Москвы

Учащиеся школы №1360 в теплый апрельский день посетили Политехнический музей на территории «ЗИЛа». В последние годы он стал одним из крупнейших культурно-досуговых центров Москвы с уникальными студиями и кружками.

Стоит напомнить, что в 2013 году в культурном центре «ЗИЛ» открылись научные лаборатории Политехнического музея, здесь также проходят занятия детского лектория и научные лекции для взрослых.

Школьники из Богородского во время занятий побывали на уроках по робототехнике, посетили урок «Тайна цветного зрения». А после умственной работы ребята смогли отдохнуть, походить по культурному центру обменяться своими мнениями.

Также школьники в этот день увидели «Памятник ополченцам Пролетарского района». Надпись на памятнике гласит: «Навсегда сохранится в памяти народной подвиг Пролетарцев, павших за свободу и независимость РОДИНЫ. Вечная слава героям! 1941-1945».