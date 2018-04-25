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Новосёлы Ингушетии получат газ, детские сады и школы
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Новосёлы Ингушетии получат газ, детские сады и школы 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чтобы переселить жителей в новостройки, власти Ингушетии строят соцобъекты, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу республики Юнус-Бека Евкурова.
Земельные участки в Гамурзиевском округе Назрани раздали под ИЖС ещё 15-20 лет назад, но горожане не спешат заселять район. До сих пор здесь не было ни школ, ни детских садов. В ближайшее время ситуация изменится к лучшему, по словам главы республики. Например, не так давно в Гамурзиевском округе построили школу на 1 500 учащихся, её осталось только дооснастить. По соседству со школой начали строить и детский сад.
Стоило организовать строителей, в новостройки начали заселяться жильцы. Теперь необходимо газифицировать район, подвести коммуникации и построить дороги.
По данным пресс-службы республиканского Минстроя, из строящихся в республике 23 объектов в этом году планируется открыть 12: три школы, семь детсадов, отделение сердечно-сосудистой хирургии и один объект благоустройства, остальные пожелания перешли на 2019 год.
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