Новосёлы Ингушетии получат газ, детские сады и школы

Земельные участки в Гамурзиевском округе Назрани раздали под ИЖС ещё 15-20 лет назад, но горожане не спешат заселять район. До сих пор здесь не было ни школ, ни детских садов. В ближайшее время ситуация изменится к лучшему, по словам главы республики. Например, не так давно в Гамурзиевском округе построили школу на 1 500 учащихся, её осталось только дооснастить. По соседству со школой начали строить и детский сад.

Стоило организовать строителей, в новостройки начали заселяться жильцы. Теперь необходимо газифицировать район, подвести коммуникации и построить дороги.

По данным пресс-службы республиканского Минстроя, из строящихся в республике 23 объектов в этом году планируется открыть 12: три школы, семь детсадов, отделение сердечно-сосудистой хирургии и один объект благоустройства, остальные пожелания перешли на 2019 год.