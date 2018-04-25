В. Жидкин: Компания «А101» ведет переговоры с тремя вузами о создании образовательного кластера в ТиНАО

Компания «А101» ведет переговоры с Российским государственным университетом правосудия (РГУП), Московским политехническим университетом и Московским государственным университетом технологии и управления им. К. Разумовского о создании образовательного кластера в ТиНАО. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

«Компания А101 ведет переговоры с тремя вузами по созданию образовательного кластера, это РГУП, Политех и университет им. К. Разумовского. На данный момент идут переговоры, кластер какого вуза будет — пока рано говорить. Тут весь вопрос в финансовой схеме — нужен большой объем стартовых средств», — сказал В. Жидкин.

Ранее он сообщил, что первый корпус университета «Синергия» планируется открыть в ТиНАО в 2020 г.