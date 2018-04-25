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Школьники, родители и педагоги убрали территории образовательных учреждений
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Школьники, родители и педагоги убрали территории образовательных учреждений 

Управа района Сокольники 56 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
В рамках второго общегородского субботника были убраны пришкольные территории. В стремлении сделать район чище объединились учащиеся, родители и педагоги школ.
В нескольких сокольнических школах, в том числе в №№1282, 1404 и 1530 были проведены работы по приведению территорий, окружающих школы, в порядок после зимнего периода. Не только сами школьники, но их родители, бабушки, дедушки, сестры и братья помогали энтузиастам на субботнике. Школьники и взрослые сгребали прошлогоднюю листву, сажали деревья, убирали мусор, подметали асфальт, приводили в порядок цветники и пришкольные теплицы.
Учащиеся школы №1752 присоединились ко Всероссийскому экосубботнику «Зеленая весна», который стартовал в прошедшую субботу в парке «Сокольники». Вместе с педагогами и родителями ребята сажали деревья и кусты, собирали валежник.
— Субботник показался мне настоящим праздником, — поделилась впечатлениями ученица первого класса Алина. По словам школьницы, на торжественном открытии она прочла стихи о субботнике, написанные специально к этому дню другой ученицей этой школы. После стартовала работа с посадками, и каждый сделал что-то полезное для родного парка.
Фото: предоставлены школами района Сокольники.
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