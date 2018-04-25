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Порядок сдачи водительских экзаменов возможно изменят
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Порядок сдачи водительских экзаменов возможно изменят 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Об этом сообщил журналистам начальник госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
Суть запланированных изменений кроется в том, чтобы автоинспектор мог четко и ясно понять — готов экзаменуемый к езде в потоке или нет.
Для этого планируется объединить проводившиеся ранее раздельно экзамены по вождению. Теперь автомобилист должен будет показать свои навыки сразу и на площадке и в городском транспортном потоке.
Ранее внедренные изменения, коснувшиеся непосредственно автошкол, уже приносят свои положительные результаты. Это видно из статистики: по 2017 году молодые (неопытные) водители на 15% стали реже попадать в аварию.
В госавтоинспекции уверены, что и обсуждаемое предложение возымеет должный положительный результат. А пока, в некоторых регионах лишь 8% экзаменуемых сдают практическую часть экзамена за первым заходом.
Обсуждаемые изменения в экзаменах водителей находятся на рассмотрении в министерстве образования и науки.
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