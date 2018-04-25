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Открыт прием заявок на конкурс «Гренада»
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Открыт прием заявок на конкурс «Гренада» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Конкурс выразительного чтения «Гренада» в этом году будет посвящен 115-летию со дня рождения драматурга Михаила Светлова и годовщине Великой Победы 9 мая.
Библиотека им. Данте Алигьери открывает прием заявок на участие в конкурсе, который будет проводиться среди читателей Библиотеки № 183. К участию приглашаются учащиеся 4 — 11 классов средних общеобразовательных школ, гимназий, центров образования, а также студенты средних специальных и высших учебных заведений Москвы и Московской области.
От одного учебного заведения в конкурсе могут принять участие не более 5 человек.
Конкурс будет проводится 15, 16 мая 2018 года в Библиотеке № 183 имени Данте Алигьери по адресу: улица Строителей, д.8, корп.2. С 24 апреля по 11 мая 2018 года отправить заявку по электронной почте Biblioteka183@bk.ru (с пометкой «Гренада») или по телефону 8-495-930-20-57
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