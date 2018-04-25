СМИ: В Гайнском районе педагог покончил с собой после переписки с ученицей

В Гайнском районе Пермского края покончил с собой школьный учитель, который с декабря 2017 года вёл переписку со школьницей.

20 апреля в одном из населённых пунктов района нашли тело мужчины, сообщают «Парма-новости». Погибший работал учителем, правоохранители полагают, что он совершил самоубийство.

Накануне в полицию обратилась мама одной из учениц школы, в которой работал погибший. Она сообщила, что дочь рассказала своей крёстной, что учитель вёл с ней переписку в соцсети. В сообщениях он писал, что хочет с ней дружить, и говорил девочке, что она красивая. По словам ученицы, в школе он говорил её это лично. Крёстная рассказала об этом маме ученицы, после этого женщина обратилась в полицию. Теперь, как пишет издание, многие местные жители обвиняют мать девочки в смерти мужчины.