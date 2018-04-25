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Полиция предложила сократить маршрут калужских выпускников
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Полиция предложила сократить маршрут калужских выпускников 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Городская дума Калуги 25 апреля должна была утвердить маршрут, по которому пойдут выпускники калужских школ, и дату проведения Дня выпускников. Однако депутаты приняли решение отложить рассмотрение этого вопроса и исключили его из повестки. Депутат Яков Казацкий рассказал в «Фейсбуке», почему это произошло. По его словам, накануне на совместном заседании думских комитетов представитель управление образования передал депутатам просьбу УМВД России по Калужской области сократить маршрут, по которому идут калужские выпускники, прощаясь со школой. Стартовать выпускникам полиция по соображениям безопасности предложила не на площади Победы, как в 2016 и в 2017 годах, а у памятника Карлу Маркса на стрелке улиц Ленина и Московской. «Предложение встретило немало критики со стороны депутатов, в том числе председателя социального комитета Марины Ставиской. Памятуя о нескольких годах постоянных споров, я предложил организовать встречу всех заинтересованных сторон: общественности, управления образования, МВД, представителей выпускников и найти одно решение, которое устроит все стороны. Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский эту идею поддержал и предложил провести её на новой площадке „Точка кипения“, которая будет создана для обсуждения и решения таких вопросов», — написал депутат. Дискуссионная площадка «Точка кипения» будет работать в Калужском инновационном культурном центре. Презентация этого проекта состоится 26 апреля.
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