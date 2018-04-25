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Первый корпус университета «Синергия» планируется открыть в ТиНАО в 2020 г.
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Первый корпус университета «Синергия» планируется открыть в ТиНАО в 2020 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Первый корпус университета «Синергия» планируется открыть в ТиНАО в 2020 г. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Мы сегодня начали реализовывать проект по созданию образовательного кластера, проектируется первый корпус университета «Синергия», там планируется разместить кампус этого вуза. Компания «МИЦ» и университет подписали соответствующее соглашение», — сказал В. Жидкин.
Он пояснил, что до конца года планируется завершить проектирование объекта, в 2019 г. начать его строительство. «В 2020 г. откроем первый корпус. Всего планируется шесть-семь корпусов», — пояснил В. Жидкин.
Он также отметил, что по-прежнему планируется строительство кампуса национального исследовательского технологического университета «МИСиС» на территории пос. Коммунарка. «Земля городом под проект выделена», — пояснил руководитель департамента.
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