Более 4 тысяч школьников стали победителями и призерами олимпиады по ОПК

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Около 300 тысяч школьников из 80 российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в Х Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» (ОПК) в 2017-2018 годах, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

Торжественная церемония закрытия олимпиады прошла во вторник в ПСТГУ. Перед этим состоялся суперфинал, на который приехали победители и призеры региональных туров олимпиады — 190 учащихся 4-11 классов из 33 субъектов РФ

"Школьники решали целый комплекс заданий. В этом году это были эссе на тему «Радость человеку — благотворительность его» (Притч. 19,22), образовательный квест «Знатоки православной культуры» и проектно-исследовательская работа, содержавшая задания на внимательность: ребята отвечали на вопросы из истории Епархиального дома в Москве и жизни новомучеников и исповедников Российских", — сообщили в ПСТГУ.

Для 90 педагогов, сопровождавших учеников, был организован практический семинар по основам подготовки базовых заданий общероссийской олимпиады школьников по ОПК.

На официальной церемонии закрытия олимпиады, состоявшейся в Соборной палате ПСТГУ, с приветственным словом выступил ректор этого вуза протоиерей Владимир Воробьев . «Все меняется вокруг, а Олимпиада наша, по милости Божией, действует. В этой внутренней ее устойчивости есть свидетельство ее доброкачественности, жизнеспособности и востребованности. Это говорит о том, что она отвечает важным, глубоким духовным запросам нашей страны, нашего общества, наших школ, наших детей», — отметил отец Владимир.

По итогам юбилейной олимпиады школьников по ОПК абсолютным победителем стал Валентин Мекрюков. Ученик 9 класса СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов из города Сосновый Бор Ленинградской области набрал 149 баллов из 150 возможных. Валентин участвует в олимпиаде уже в четвертый раз. В прошлом году он был вторым, теперь победил.

"Нужно очень много читать, читать то, что интересно тебе самому. Причем это могут быть совершенно разные книги. Это расширяет кругозор, эрудицию и очень сильно помогает", — поделился рецептом успеха Валентин Мекрюков, слова которого привели в пресс-службе ПСТГУ.

В этом учебном году более 4 тысяч школьников стали победителями и призерами олимпиады. Помимо призов и грамот, они получат существенные льготы при поступлении в российские вузы по профильному предмету или направлению высшего образования ("история" или «теология»).

По данным ПСТГУ, за 10 лет олимпиада по ОПК охватила 82 российских региона, страны ближнего и дальнего зарубежья, в проекте приняли участие более 2,7 миллиона школьников от 4-го до 11-го класса. С олимпиадой сотрудничает каждая пятая школа России, она входит в список предметных олимпиад школьников по профилю «теология» и «история», имеет второй уровень по оценке Российского совета олимпиад школьников.