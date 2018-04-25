Зарубежные бизнесмены научат петрозаводчан вести успешный бизнес

Жителей города приглашают поступить в стартап-школу Red Lamp. Тренинги, мастер-классы и интенсивы готовят бизнесмены, маркетологи, специалисты по рекламе и продажам из Сан-Франциско и Лондона.

29 апреля начинаются занятия в стартап-школе Red Lamp. Участники школы узнают, как проанализировать рынок и найти конкурентов, как подготовить лендинг и разработать дизайн продукта, как выстроить работу в отделе продаж и защитить свой бизнес. Рекомендации по развитию бизнес-идей участники школы Red Lamp смогут получить бесплатно.

Прийти на занятия стартап-школы может любой начинающий предприниматель, желающий развить свою бизнес-идею. Для этого нужно следить за новостями школы и выбирать понравившиеся мастер-классы.

Занятия проведут бизнесмены, маркетологи, специалисты по рекламе и продажам из Петрозаводска Москвы , Сан-Франциско и Лондона.

Первых четырех студентов школы жюри, в которое входили выпускники первой стартап-школы и приглашенные эксперты, отобрало на стартап-выходном 22 апреля. Еще трое участников приглашены в школу Red Lamp свободными слушателями.

Стартап-выходной проходил при поддержке программы «Ты — предприниматель» в Республике Карелии

В стартап-школу Red Lamp еще можно успеть поступить. Для этого до 20:00 26 апреля пришлите презентацию вашей бизнес-идеи Анастасии Неровной в личные сообщения в «ВКонтакте». Результаты отбора организаторы опубликуют в группе школы.