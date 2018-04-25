Что нужно знать российским абитуриентам белоруссих вузов

Правила остались прежними. Чтобы вас записали на тестирование, в пункте регистрации (список адресов можно посмотреть на сайте Республиканского института контроля знаний) нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты или хищения документа. Также следует подать заявление, оплатить в банке или инфокиоске прием и оформление документов (0,1 базовой величины за один учебный предмет, или 2,45 белорусских рубля) и получить пропуск на ЦТ. Если же сам абитуриент не может приехать в пункт регистрации по уважительной причине, документы на регистрацию смогут подать его законные представители. Кроме того, абитуриенты-иностранцы могут направить в пункт регистрации копию документа, удостоверяющего личность, и заявление по почте, а оплатить регистрационный взнос уже по прибытии в Беларусь , но не позже, чем за день до начала теста.

Централизованное тестирование стартует 12 июня с испытания по белорусскому языку, затем 14 июня пройдут тесты по русскому языку. Обществоведение запланировано на 16-е, математика — на 18-е, биология — на 20-е, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — на 22 июня. Химию можно сдать 24 июня, физику — 26-го, историю Беларуси — 28-го, а географию — 30 июня. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории.

Если вы записались на ЦТ, но пропустили его по уважительной причине, есть четыре резервных дня, регистрация на которые будет проводиться с 30 июня по 3 июля. Так, 6 и 10 июля можно сдать ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории, а тестирование по белорусскому и русскому языкам пройдет 6 и 8 июля. В резервные дни сдать тесты можно только в Белгосуниверситете.

КСТАТИ

У российского абитуриента есть также вариант стать студентом белорусского вуза на условиях иностранца. Для этого тесты сдавать не нужно: достаточно пройти собеседование в университете. Но учиться предстоит исключительно на платной основе.