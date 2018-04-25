Татарский язык не должен стать факультативом — Госсовет Татарстана

Вячеславу Володину. Татарский язык не должен стать факультативом, считает Госсовет Татарстана , принявший 25 апреля обращение по языковому вопросу к председателю Госдумы

Депутаты полагают необходимым «сохранить право изучения родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России , а также исключить неопределенность в организации преподавания и изучения государственных языков республик, определив федеральными государственными образовательными стандартами обязательность их изучения». « АиФ Казань » приводит полный текст обращения.

ОБРАЩЕНИЕ Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона № 438863-7 „О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“. Законопроектом устанавливается, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

Между тем установление государственных языков республик Российской Федерации является одной из особенностей их конституционно-правового статуса, отличного от статуса других субъектов Российской Федерации. Государственные языки республик используются в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным языком Российской Федерации (часть 2 статьи 68 Конституции Российской Федерации).

На основании указанных конституционных предписаний законодательство Российской Федерации гарантирует использование государственных языков республик в различных общественных отношениях.

Как вытекает из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 16 ноября 2004 года № 16-П, одним из средств обеспечения использования государственного языка республики во всех сферах официальных отношений является его изучение при получении основного общего образования.

Отмена полноценного изучения государственных языков республик Российской Федерации неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в качестве государственных, а также не будет отвечать основным конституционным положениям, регламентирующим статус личности, — об обладании каждым гражданином Российской Федерации всеми правами и свободами и несении равных обязанностей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации (часть 2 статьи 6).

Вызывает глубокую озабоченность и попытка перевести изучение языков народов Российской Федерации в вариативную часть основной образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Согласно части 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. В настоящее время федеральным законодательством и федеральными государственными образовательными стандартами обеспечивается возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Родной язык входит в обязательные предметные области наравне с такими предметами, как русский язык и литература, иностранные языки, математика и другие.

Предлагаемые изменения не согласуются с принципами государственной политики в области образования и не отвечают предъявляемому к содержанию образования требованию содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, этнической принадлежности (часть 1 статьи 3, часть 1 статьи 12 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“).

Полагаем, что государственная система образования должна руководствоваться необходимостью всестороннего развития подрастающего поколения, сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации. Несложно предсказать, что факультативное изучение государственных языков и языков народов Российской Федерации приведет к тому, что использование языков практически будет сведено исключительно к бытовому общению, и это грозит утратой будущими поколениями своей национальной идентичности.

Такая тонкая, требующая филигранной настройки сфера межнациональных отношений, как изучение языков народов Российской Федерации, предполагает принятие взвешенных решений с учетом интересов народов России, которые послужат дальнейшему укреплению нашего многонационального Отечества.

Государственный Совет Республики Татарстан считает, что необходимо сохранить право изучения родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России, а также исключить неопределенность в организации преподавания и изучения государственных языков республик, определив федеральными государственными образовательными стандартами обязательность их изучения.

Внесению данного законопроекта на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации должно предшествовать его обсуждение в республиках и автономиях Российской Федерации в целях недопущения негативного общественного резонанса.

Обращаясь к Вам, уважаемый Вячеслав Викторович, выражаем уверенность в том, что конституционные права граждан Российской Федерации в реализуемой языковой и образовательной политике будут неукоснительно соблюдаться.