Как круто отдохнуть, выучить английский язык и покататься на серфе

Знание английского языка — это уже давно базовая программа для любого человека в какой угодно точке земного шара, ведь он является универсальным инструментом, позволяющим людям из разных стран общаться друг с другом. Но большая часть программ обучения английскому языку является скучным зазубриванием, унылым изучением правил и грамматики, что вгоняет в тоску и отбивает желание продолжать учиться. Лучший способ изучения любого языка — включиться в среду, где этот язык является нативным. Ещё лучше, если ты найдёшь в этой среде друзей, с которыми сможешь общаться на любые темы и таким образом быстро изучать разговорный язык. А теперь представь, как будет круто изучать английский в стране с тропическим климатом, где ты сможешь наслаждаться природой и добродушием местного населения. Добавь к этому сёрфинг и получишь идеальное сочетание.

Мы взяли интервью у создателя школы английского языка и сёрфинга «Пураран». Это интервью будет необычным, так как основатель школы и ее идейный вдохновитель Конс дель Баррио говорит только на английском и это, пожалуй, первое общение нашего журнала с иностранным бизнесменом. Если судить по отзывам его студентов, то Конс дель Баррио — добрый и весёлый человек, с которым изучение английского языка проходит в лёгкой и дружелюбной обстановке. Да и по девизу школы — «Relaxed mind learns fast» — понятно, что изучение английского языка будет проходить в непринуждённой атмосфере.

Расскажите о своей компании. Как Вы пришли к такому решению — обучению английскому языку на Филиппинах ? Я сам родом с Филиппин, а если точнее, то с острова Катандуанес. Я был в Канаде , когда мне в голову пришла идея создать школу английского языка и совместить её с серфингом, экскурсиями и приключениями в дружеской атмосфере. Я знал место на Филиппинах, которое подходило для этой цели, и мы решили открыть школу здесь, на острове Катандуанес, в известном серферском месте Пураран. Ежегодно сюда приходят знаменитые маджестики (Majestic waves) — величественные волны с уникальной по своей величине и скорости серферской «трубой». Мы назвали школу «Puraran English and Surf School».

Почему именно Филиппины? Выбор этой страны был связан только с качеством волны или есть и другие преимущества? Филиппины состоят из 7100 островов с нетронутыми пляжами, выходящими в Тихий океан, имеют множество спотов, поэтому подходят для серфинга. Эти места не облюбовали туристы, и здесь всё еще можно найти много островов, куда не ступала нога человека. Я понял, что будет круто совместить серфинг и уроки английского языка с видом на Тихий океан, создающим приятную атмосферу. Мы считаем, что расслабленный ум учится быстрее.

Какую программу по обучению английскому языку вы предлагаете своим студентам? У нас есть курсы от нулевого уровня владения английским языком до продвинутого. Мы специализируемся на разговорном английском языке. Студенты обычно приезжают на две недели, и за это время мы должны научить их сносно общаться на английском языке. Если студенты захотят, то у них есть возможность остаться на более длительное время. Выбрать программу →

Что если человек никогда прежде не стоял на доске? Как будет проходить обучение сёрфингу? Есть ли постоянные участники, которые были на Филиппинах уже несколько раз?

Серфинг для большинства моих клиентов является новым увлечением, но мои серфинг-инструкторы считаются элитой среди филиппинских сёрферов, так что обучение будет эффективным. На самом деле у нас индивидуальное обучение один на один с инструктором только до того момента, пока студент не почувствует доску и не научится сам выбирать волну. Некоторые мои клиенты возвращались дважды или трижды, а это означает, что им нравится наша школа и качество обслуживания. Узнать больше о сёрфинге → Какие самые интересные истории случались во время обучения?

Это всегда разные истории от всех моих учеников. По словам большинства студентов, обучение и отдых на Пураране являлись лучшим отпуском в их жизни. Мы стараемся сделать пребывание студентов на Филиппинах счастливым и продуктивным. Почитать отзывы студентов →

Какие условия проживания вы предоставляете? Это аутентичные филиппинские постройки? Что нужно взять с собой? Размещение на Пураране простое, но вполне комфортное и уютное — в бамбуковых бунгало. Студенты живут в обыкновенных бунгало с прекрасным видом на Тихий океан. С собой студентам нужно взять рашгард (майку для серфинга из искусственной ткани с длинным рукавом), рифовую обувь и солнцезащитный крем.

Что входит в программу, помимо катания на сёрфе и обучения английскому языку? Есть ли экскурсии и развлечения? Помимо уроков английского языка и серфинга, мы также каждую неделю проводим экскурсии по великолепным водопадам и красивым пляжам. Также Вы можете прыгнуть со скалы прямо в открытый океан, если не побоитесь. В свободное время мы играем в волейбол или плаваем с масками и трубками (снорклим). В ночное время мы смотрим фильмы, играем в карты, сидим у костра, организуем вечеринки, играем в шарады и делаем многое другое.

К вам ездят только россияне, или есть иностранцы? Существует ли традиция обмена сувенирами между участниками? Большинство студентов приезжают из России , но к нам едут люди и из других стран. Мы надеемся, что в будущем о нашей школе узнают во всем мире. Иногда мы обмениваемся сувенирами с нашими студентами: нам везут матрешек и шапки-ушанки, а мы дарим изделия из абаки. Это такой национальный продукт, добываемый из ствола специального растения. Абаку сушат и плетут из него нити и веревки, из которых позже изготавливают различные изделия: коврики, корзинки, шляпы, шлепанцы, кошельки, сумки и даже одежду. Записаться в школу английского языка и сёрфинга «Пураран» →

О плюсах школы «Пураран»