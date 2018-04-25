Кадеты школы № 1101 выступили на гала-концерте

Учащиеся кадетских классов школы № 1101 приняли участие в гала-концерте победителей городского конкурса «Фейерверк созвучий».

По результатам конкурса наши ребята стали лауреатами II степени.

«На концерте состоялось награждение участников и руководителей коллективов грамотами и памятными подарками. Отдельно была отмечена ученица 10 класса «К», на долю которой выпала ответственная задача — быть запевалой сводного хора кадет школ, занявших 1 и 2 места в номинации «Поют кадеты», насчитывающего около 90 голосов», — говорится на сайте школы.

По окончании концерта ребята дали интервью журналистам, поделились своими впечатлениями и переживаниями во время выступления.