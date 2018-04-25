Ещё
Кадеты школы № 1101 выступили на гала-концерте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадеты школы № 1101 выступили на гала-концерте 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Учащиеся кадетских классов школы № 1101 приняли участие в гала-концерте победителей городского конкурса «Фейерверк созвучий».
По результатам конкурса наши ребята стали лауреатами II степени.
«На концерте состоялось награждение участников и руководителей коллективов грамотами и памятными подарками. Отдельно была отмечена ученица 10 класса «К», на долю которой выпала ответственная задача — быть запевалой сводного хора кадет школ, занявших 1 и 2 места в номинации «Поют кадеты», насчитывающего около 90 голосов», — говорится на сайте школы.
По окончании концерта ребята дали интервью журналистам, поделились своими впечатлениями и переживаниями во время выступления.
Наш Теплый стан: последние новости
Фестиваль самоуправления закончил свою работу Полицейские провели занятия со школьниками Медики провели профилактический осмотр школьников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру289
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»51
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»186
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами46
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение