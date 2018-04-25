От студентов не требуют вернуться в Россию из зарубежных вузов

Флейтистка Елена Бондарева уехала в США учиться по гранту. Абсолютно бесплатно. При том что образование в Америке очень дорогое. Теперь у девушки есть работа, за рубежом ее ценят, а вопросы политики или национальности до сих пор никто не поднимал.

— Русские студенты, особенно музыканты, здесь очень ценятся, потому что у нас здесь действительно очень высокий уровень образования. В консерватории, где я училась, действительно был очень хороший уровень, — говорит студентка Елена Бондарева.

Неделю назад Россотрудничество объявило акцию «Пора домой». Студентам, которые учатся за рубежом, с формулировкой «в недружественных странах» предложили вернуться и получать российское образование. А некоторые вузы даже выразили желание и возможность этих студентов принять. Социологи тогда дали категоричные оценки.

Елена Яхонтова. — Для умных людей, я думаю, эта рекомендация не сработает. А для людей недалеких, конечно, может сработать. Мало того, я хочу сказать, что для глупых людей и на Западе это может быть сигналом: а почему бы не покопаться там и не напакостить этим детям, этим людям? — говорит профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС

Оказалось — все неправда. Глава минобрнауки Ольга Васильева информацию назвала непроверенной. Преподаватели согласны. Считают — у студента должно быть право выбора.

— Если российские студенты, талантливые мальчики и девочки, не будут иметь возможности общаться со сверстниками, выезжать в лучшие университеты зарубежных стран, то, конечно, ничего хорошего Российской Федерации это не принесет, — считает декан факультета гуманитарного образования НГТУ Марк Ромм.

С тем, что наука должна быть интернациональной, согласен и Мартин Бвалия Сампа, уроженец Замбии , будущий студент Сибстрина.

— В России уровень образования точно лучше, чем в Замбии. У нас педагоги не настолько квалифицированы. Не думаю, что такое может быть в реальности, когда скажут, что нужно оставить учебу и возвращаться в свою страну. И возвращаться не хочу, — говорит студент Мартин Бвалия Сампа.

Тем более что Мартин выбрал достаточно редкую специальность. Он будет учиться на эколога-мелиоратора. На его родине, в Замбии, таких специалистов практически не готовят.