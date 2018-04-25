Страсти по сертификату. В новой системе допобразования не могут разобраться ни родители, ни эксперты

С 2016 года Югра вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект по реформированию системы дополнительного образования. В том числе переход на механизм персонифицированного финансирования образовательных услуг, когда деньги на оплату дополнительного образования идут непосредственно за ребенком. Стоимость одного сертификата в каждом муниципалитете рассчитывается самостоятельно по средней стоимости одного занятия в учреждениях допобразования, к примеру, в Сургуте она составляет чуть более 19 тысяч рублей на год. Для детей с ограниченными возможностями здоровья — порядка 26 тысяч рублей.

Как рассказали в департаменте образования Сургута, сертификат выдается один раз и, получив его, ребенок имеет право пользоваться этими средствами ежегодно до 18 лет при обязательном условии — постоянном и долговременном посещении занятий. Однако отсутствие сертификата вовсе не означает, что ребенок не сможет посещать кружки и секции.

В прошлом году в Сургуте было выдано более 8000 сертификатов. А в апреле департамент выдавал порядка 70 таких документов, которые по каким-то причинам оказались невостребованными. В то же время в городе 63 тысячи школьников, из них 65% получают услуги дополнительного образования на бюджетной основе, то есть бесплатно. А это в натуральном выражении — 41 тысяча детей.

Несмотря на то, что пилотный проект реализуется в городе с конца 2016 года, большинство родителей до сих пор не знают зачем нужен сертификат, в каких образовательных организациях он требуется, а где можно получить услуги дополнительного образования и без него. По мнению родителей, ажиотаж вокруг получения сертификатов спровоцирован прежде всего недостатком информированности.

«Сертификаты предоставляются исключительно учреждениям дополнительного образования — ни школы, ни центры допобразования не работают на основе сертификатов. Также стоимость сертификата не может распространяться на те программы, которые достаточно продолжительные и затратные. Например, образцовые коллективы или программы для детей с ОВЗ финансируются из бюджета, по муниципальному заказу, то есть таким детям получать сертификат не нужно», — пояснила заместитель директора департамента образования Ольга Иванова

Нет необходимости в получении сертификата учащимся музыкальных и художественных школ, а также юным спортсменам, занимающимся в школах олимпийского резерва. Такое допобразование считается уже предпрофессиональным и финансируется из других источников.

«Проблема реформирования дополнительного образования накладывается еще на один процесс — это передача услуг дополнительного образования некоммерческим организациям. И здесь стоит вопрос лицензирования программ и качества услуг, оказываемых негосударственным сектором. Потому что с сертификатами, поскольку это бюджетные деньги, смогут работать только организации, прошедшие лицензирование и чьи образовательные программы сертифицированы», — отметил заместитель главы Сургута Александр Пелевин

Эксперты ОНФ в свою очередь рекомендуют представителям администрации более активно заниматься информированием населения по сути реформы для того, чтобы исключить конфликтные ситуации и негативную оценку нововведений.

«Нужно, чтобы подробная информация о системе сертификатов дополнительного образования была размещена не только на сайте департамента, а шла буквально из каждого утюга. Чтобы она была предельно понятной и прозрачной для всех родителей. Тогда вы сумеете избежать неприятных ситуаций, подобных той, что сложилась в начале апреля. Но и самим родителям нужно более ответственно относиться к выбору дополнительных занятий для своего ребенка, понимая, что нельзя менять секции через месяц-два, обучение должно быть долговременным и системным. Только тогда от дополнительного образования можно получить тот результат, на который мы все рассчитываем», — подытожила тему сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева.