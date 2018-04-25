Как не родной. Татарский язык окончательно станет добровольным?

В республике вновь спорят о преподавании татарского языка. Поводом стала идея об изучении госязыков республик РФ на добровольной основе. Такие поправки предложили в закон «Об образовании в РФ» депутаты Госдумы от Чувашии Чечни и других регионов РФ. В Татарстане с этим не согласны.

В чём конфликт?

Напомним, татарский язык с осени 2017 года изучают на добровольной основе. Учебные планы изменили после прокурорской проверки, проведённой по поручению Владимира Путина

РТ это решение окончательным не считали и подчёркивали, что работают над новым ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) вместе с министром образования РФ Ольгой Васильевой . Очевидно, предполагалось прописать в ФГОС обязательное преподавание госязыка региона. Однако в апреле в Госдуму был внесён проект о добровольности изучения государственных языков на основании письменных заявлений родителей.

«Это положение носит потенциально конфликтогенный характер, — отреагировала на известие официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова . — В условиях культурного многообразия страны подобные предложения кажутся недопустимыми!»

«Государственные языки субъектов РФ не могут изу­чаться добровольно. Конечно, его надо изучать не в таких объёмах, как изучается госязык РФ (русский), ведь территории, на которых используются эти языки, их общественные функции совершенно разные, — считает профессор кафедры русского языка КФУ Наиля Фаттахова. — Или надо отказаться от понятия государственного языка субъекта РФ».

Руководитель Центра этнокультурной стратегии образования Федерального института развития образования Минобрнауки РФ Ольга Артёменко называет внесённый в Госдуму проект логическим продолжением поручения Президента РФ о добровольности изучения родного языка и госязыков субъектов РФ. «Есть некое противоречие между ФГОС и поручением Президента РФ, — говорит Артёменко. — Это значит, язык в статусе родного не может быть в обязательной части ФГОС. То есть после принятия внесённого в Госдуму законопроекта надо менять ФГОС».

Между тем татароязычные родители и общественность продолжают выступать за обязательное преподавание татарского в школе ради «языкового баланса» и сохранения самого языка. Русско­язычные родители разделились на два лагеря: одних устраивает принятое решение, другие не против изучать татарский в школе.

Когда будет результат?

«Живя в Татарстане, нужно знать татарский на бытовом уровне. Я выучила его в таких пределах, общаясь на работе. Почему же мой ребёнок, потративший на это годы в школе, знает его не лучше меня?» — недоумевает мама ученика гимназии №39.

«Язык нужно изучать не по принуждению, а с удовольствием, — считает Наиля Фаттахова. — Учебники по татарскому языку должен был писать носитель другого языка, овладевший татарским. А у нас их составили татарские филологи. Они вложили туда все свои знания. Думаю, национальные языки надо изучать по той же методике, что и иностранные. Она уже отработана. Эти вопросы надо решать на государственном уровне всей РФ».

В России, помимо русского, 24 языка со статусом государственного. Однако намеченные в Госдуме на апрель парламентские слушания по языковому вопросу перенесли на июль. «Решат всё летом, второпях — результата опять не будет!» — волнуются учёные и педагоги.