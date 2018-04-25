В школе запада Москвы прошла учебная эвакуация

Важность практических занятий по безопасности на случай возникновения ЧС в образовательных учреждениях округа переоценить трудно. В ходе таких мероприятий дети отрабатывают практические навыки по правилам поведения в экстремальных ситуациях.

В рамках Года культуры безопасности, в школе № 1018 района Ново-Переделкино была проведена учебно— тренировочная эвакуация при пожаре.

Целью данной тренировки было приобретение практических навыков по эвакуации при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации персоналом школы и обучающимися.

Во время тренировки были отработаны практические мероприятия по эвакуации персонала и обучающихся из здания, осуществлен сбор, обмен и передача информации при проведении эвакуационных мероприятий.