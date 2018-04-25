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В школе запада Москвы прошла учебная эвакуация
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В школе запада Москвы прошла учебная эвакуация 

На Западе Москвы 33 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Важность практических занятий по безопасности на случай возникновения ЧС в образовательных учреждениях округа переоценить трудно. В ходе таких мероприятий дети отрабатывают практические навыки по правилам поведения в экстремальных ситуациях.
В рамках Года культуры безопасности, в школе № 1018 района Ново-Переделкино была проведена учебно— тренировочная эвакуация при пожаре.
Целью данной тренировки было приобретение практических навыков по эвакуации при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации персоналом школы и обучающимися.
Во время тренировки были отработаны практические мероприятия по эвакуации персонала и обучающихся из здания, осуществлен сбор, обмен и передача информации при проведении эвакуационных мероприятий.
Сотрудники Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Астахов и Андрей Рылов положительно оценили навыки руководящего состава и учащихся школы, все действия были четкими, слаженными, участники тренировки действовали строго по инструкции.
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