Школьники и студенты сдадут тотальный экзамен по ПДД в центре Костромы

27 апреля на Сусанинской площади пройдет тотальный экзамен по ПДД. В нем примут участие школьники и студенты профессиональных образовательных организаций, сообщает управление ГИБДД по Костромской области

Экзамен начнется в 13:30 и продлится до 14:30. За 40 минут участники должны будут ответить на 40 вопросов. Все задания подобраны с учетом возраста.

Так школьникам и студентам решили напомнить о безопасности и правилах поведения на дорогах.

С начала года в регионе произошло 31 ДТП с участием детей. 1 ребенок погиб и 35 получили травмы.