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Школьники и студенты сдадут тотальный экзамен по ПДД в центре Костромы
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Школьники и студенты сдадут тотальный экзамен по ПДД в центре Костромы 

k1news.ru 37 минут назад
Фото: k1news.ru
27 апреля на Сусанинской площади пройдет тотальный экзамен по ПДД. В нем примут участие школьники и студенты профессиональных образовательных организаций, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Экзамен начнется в 13:30 и продлится до 14:30. За 40 минут участники должны будут ответить на 40 вопросов. Все задания подобраны с учетом возраста.
Так школьникам и студентам решили напомнить о безопасности и правилах поведения на дорогах.
С начала года в регионе произошло 31 ДТП с участием детей. 1 ребенок погиб и 35 получили травмы.
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