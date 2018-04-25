Сельская школа в Курской области получила спецтехнику для механизаторов

«Мираторг» сообщает, что в рамках программы по обучению молодежи передал на безвозмездной основе Верхнелюбажской общеобразовательной средней школе, расположенной в Фатежском районе Курской области , трактор МТЗ-82.

Холдинг ведет активную социальную политику в регионах своего присутствия, оказывая помощь медицинским учреждениям, детским домам, школам и другим социальным организациям. Особое внимание агрохолдинг уделяет вопросам образования и вовлечения в работу в сельскохозяйственной отрасли молодежи.

На базе Верхнелюбажской средней школы учащиеся имеют возможности пройти подготовку по специальности «механизатор сельского хозяйства». Спецтехника необходима образовательному учреждению для проведения практических занятий. Трактор МТЗ-82 — это наиболее удобная модель для обучения, ее активно используют сельхозтоваропроизводители. Опыт работы на такой технике является базовым для механизаторов. Агрохолдинг, осознавая всю важность проведения практических занятий в вопросе подготовки квалифицированных кадров, с готовностью откликнулся на просьбу школы о предоставлении спецтехники и передал учреждению трактор.

«Компания ведет свою деятельность преимущественно в сельской местности. Мы считаем крайне важным оказывать всестороннюю помощь сельским школам в вопросах образования и воспитания подрастающего поколения. Поэтому когда в компанию обратился глава Фатежского района Гнездилов Сергей Егорович с просьбой помочь школе в Верхнем Любаже, решение было принято незамедлительно. Важно, чтобы молодые люди еще в школе могли получить базовые востребованные знания и познакомиться с сельскохозяйственными специальностями», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.