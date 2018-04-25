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Педагоги КИГМ №23 показали старшеклассникам производственную базу учебного заведения
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Педагоги КИГМ №23 показали старшеклассникам производственную базу учебного заведения 

Управа района Преображенское 45 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Школьники Москвы познакомились с рабочими профессиями.
Такие встречи с учениками проводятся в рамках образовательного проекта «Профессиональные стажировки». Это хороший способ заинтересовать выпускников востребованными рабочими специальностями. В этот раз Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23 посетили ученики старших классов Курчатовской школы. Они познакомились с учебным заведением в интерактивной форме. Сначала для ребят провели мастер-класс — они побывали в мастерской-лаборатории по изготовлению швейных изделий. Мастер производственного обучения Нина Еременкова объяснила школьникам технологию изготовления фигурных форм из синельной проволоки. Это занятие помогает в развитии творческой фантазии и дает навыки по изготовлению оригинальных авторских вещиц.
Потом старшеклассники побывали в мастерской-лаборатории «Технология уборочных работ». Там ребят встретила мастер-технолог Наталья Кудимова. Она показала им современное клининговое оборудование и рассказала про современные технологии уборки помещений.
Старшеклассники получили представление, какие специальности можно получить в КИГМ №23. Педагоги позвали ребят на День открытых дверей, который пройдет 28 апреля.
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