Университет Обручевского района развивает сотрудничество с вузами Таджикистана 

На прошлой неделе состоялся визит ректора Российского государственного геологоразведочного университета Вадима Косьянова в Таджикистан.
В конце апреля проходил визит ректора Геологоразведочного университета Вадима Косьянова в Республику Таджикистан. Он был организован по приглашению Горно-металлургического института этой страны. Визит проводился в рамках приоритетного проекта правительства Российской Федерации «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», который реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года.
Ключевая цель проекта обозначена, как повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг в интересах наращивания несырьевого экспорта Российской Федерации. Согласно проекту, к 2025 году число иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, предполагается увеличить в три раза с 220 тысяч до 710 тысяч человек.