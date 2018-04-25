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Университет Обручевского района развивает сотрудничество с вузами Таджикистана
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Университет Обручевского района развивает сотрудничество с вузами Таджикистана 

Обручевский меридиан 55 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
На прошлой неделе состоялся визит ректора Российского государственного геологоразведочного университета Вадима Косьянова в Таджикистан.
В конце апреля проходил визит ректора Геологоразведочного университета Вадима Косьянова в Республику Таджикистан. Он был организован по приглашению Горно-металлургического института этой страны. Визит проводился в рамках приоритетного проекта правительства Российской Федерации «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», который реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года.
Ключевая цель проекта обозначена, как повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг в интересах наращивания несырьевого экспорта Российской Федерации. Согласно проекту, к 2025 году число иностранных граждан, обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, предполагается увеличить в три раза с 220 тысяч до 710 тысяч человек.
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