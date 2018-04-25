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Школьник, спасавший детей при нападении в школе в Улан-Удэ, награжден медалью Росгвардии
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Школьник, спасавший детей при нападении в школе в Улан-Удэ, награжден медалью Росгвардии 

ТАСС 1 час назад
УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /ТАСС/. Командование Сибирским округом войск национальной гвардии России наградило медалью школьника Давыда Мамонова, спасшего детей при чрезвычайном происшествии школе № 5 в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Бурятии.
Вооруженный топором ученик девятого класса 19 января напал на детей и учительницу в школе в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом — в результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего. Старшеклассник Давыд Мамонов, когда произошло ЧП, вынес раненную топором девочку, а также не подпустил злоумышленника к другим детям. Кроме того, молодой человек помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.
"Первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Александр Бочаров вручил на торжественной линейке в школе № 5 Давыду Мамонову медаль «За содействие», — сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Митахинова.
Кроме того, Бочаров поблагодарил родителей и коллектив школы за достойное воспитание молодого человека. Приказ о награждении медалью «За содействие» (медалью награждаются граждане, отличившиеся в оказании содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии России — прим. ТАСС) улан-удэнского школьника подписан директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым.
По факту нападения в школе в Сосновом бору возбуждены уголовные дела за покушение на убийство и халатность. После ЧП был задержан 15-летний нападавший и двое предполагаемых соучастников 14 и 15 лет, им предъявлены обвинения. Суд арестовал их на два месяца, в конце марта арест был продлен до 19 июля, подростки содержатся в следственном изоляторе в корпусе для несовершеннолетних. Лечение после ЧП продолжают две девочки.
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