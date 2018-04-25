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Выплаты классным руководителям увеличены в два раза
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Выплаты классным руководителям увеличены в два раза 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Министр образования и науки Александр Аникеев подписал приказ, увеличивающий размер доплаты за классное руководство педагогам Калужской области с 1,5 до трех тысяч рублей. Педагогам, осуществляющим классное руководство в двух и более классах, общий размер доплаты может превышать три тысячи рублей. В министерстве образования и науки напомнили, что решение об учреждении доплат классным руководителям принято по инициативе губернатора области Анатолия Артамонова. В этом году областным правительством на эти цели будет дополнительно выделено 79,7 миллиона рублей.
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