Выплаты классным руководителям увеличены в два раза 

Министр образования и науки Александр Аникеев подписал приказ, увеличивающий размер доплаты за классное руководство педагогам Калужской области с 1,5 до трех тысяч рублей. Педагогам, осуществляющим классное руководство в двух и более классах, общий размер доплаты может превышать три тысячи рублей. В министерстве образования и науки напомнили, что решение об учреждении доплат классным руководителям принято по инициативе губернатора области Анатолия Артамонова. В этом году областным правительством на эти цели будет дополнительно выделено 79,7 миллиона рублей.