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Вологодские студенты взяли все призовые места на легкоатлетическом кроссе Спартакиады вузов
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Вологодские студенты взяли все призовые места на легкоатлетическом кроссе Спартакиады вузов 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
69 студентов всех вузов Вологодской области вышли на старт легкоатлетического кросса. Очередной этап Спартакиады вузов прошел на стадионе ВГМХА в Молочном.
За победу боролись 5 команд. Из них 35 человек — девушки, 34 человека — мужчины. Представителям сильного пола нужно было пробежать 3000 метров, женщинам — 2 км.
По итогам забегов все призовые места в мужской части соревнования завоевали студенты Вологды. Самым быстрым оказался студент ВоГУ Александр Кошелев. На втором месте курсант ВИПЭ Ярослав Трофимов. Замкнул тройку лидеров еще один студент вологодского госуниверситета Дмитрий Шульгин.
Среди девушек все призовые места заняли студенты Череповецкого государственного университета. По итогам командного первенства лидирует ВоГУ. Серебро завоевали курсанты ВИПЭ. Бронза у ЧГУ. ВГМХА и вторая команда ВоГУ разместились на четвертом и пятом местах соответственно.
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