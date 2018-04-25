Московским школьникам расскажут о нефти и тайм-менеджменте на «Университетских субботах»

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Более 30 тренингов, экскурсий и мастер-классов пройдут для школьников 28 апреля в столичных вузах в рамках очередного этапа проекта «Университетские субботы». Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Тех, кто увлекается естественными науками, ждут в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Здесь пройдет лекция «Нефть и газ. А есть ли альтернатива?». Слушатели обсудят особенности применения углеродов для получения энергии, а также выяснят, есть ли реальная альтернатива ископаемому топливу", — говорится в сообщении.

Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского школьникам расскажут о тайм-менеджменте и проведут тренинги по планированию времени и управлению вниманием. Специалисты Центра финансового обеспечения столичного департамента образования в рамках «Финансовых и предпринимательских суббот» расскажут об устройстве налоговой системы России и о том, что необходимо знать современному руководителю, чтобы научиться понимать людей и управлять ими. С полным списком занятий можно будет ознакомиться на сайте проекта.

Просветительско-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов и родителей с детьми «Университетские субботы» стартовал в столице в сентябре 2013 года. В его рамках проводятся бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии.