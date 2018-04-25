Ещё
Московским школьникам расскажут о нефти и тайм-менеджменте на «Университетских субботах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московским школьникам расскажут о нефти и тайм-менеджменте на «Университетских субботах» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 30 тренингов, экскурсий и мастер-классов пройдут для школьников 28 апреля в столичных вузах в рамках очередного этапа проекта «Университетские субботы». Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.
"Тех, кто увлекается естественными науками, ждут в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Здесь пройдет лекция «Нефть и газ. А есть ли альтернатива?». Слушатели обсудят особенности применения углеродов для получения энергии, а также выяснят, есть ли реальная альтернатива ископаемому топливу", — говорится в сообщении.
В Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского школьникам расскажут о тайм-менеджменте и проведут тренинги по планированию времени и управлению вниманием. Специалисты Центра финансового обеспечения столичного департамента образования в рамках «Финансовых и предпринимательских суббот» расскажут об устройстве налоговой системы России и о том, что необходимо знать современному руководителю, чтобы научиться понимать людей и управлять ими. С полным списком занятий можно будет ознакомиться на сайте проекта.
Просветительско-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов и родителей с детьми «Университетские субботы» стартовал в столице в сентябре 2013 года. В его рамках проводятся бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии.
ТАСС: последние новости
В Москве начинается всероссийская неделя финансовой грамотности Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы написания диссертаций на заказ Минобрнауки: наказание за необъективную оценку всероссийских проверочных несут директора
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру280
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»51
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»186
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами46
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение