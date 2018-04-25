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Депутаты Татарстана считают, что изучение родного языка в школах должно быть обязательным
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Депутаты Татарстана считают, что изучение родного языка в школах должно быть обязательным 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Татарстана на заседании в среду приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу поправок в закон об образовании в РФ, предложив закрепить в федеральных государственных образовательных стандартах обязательность изучения государственных языков республик, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в начале апреля этого года. Проект предполагает внесение изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает преподавание и изучение государственных языков республик России на добровольной основе.
"Государственный Совет Республики Татарстан считает, что необходимо сохранить право изучения родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России, а также исключить неопределенность в организации преподавания и изучения государственных языков республик, определив федеральными государственными образовательными стандартами обязательность их изучения", — отмечается в тексте обращения (есть в распоряжении ТАСС).
Как отметил депутат Госсовета Ринат Закиров, авторы поправок в закон об образовании предполагают, что родные и государственные языки народов РФ могут не изучаться по желанию родителей совсем или изучаться факультативно. «Особую тревогу вызывает попытка привести изучение языков народов РФ в вариативную необязательную часть образовательной программы. Если мы низведем изучение родных языков до уровня факультатива, будущим поколениям грозит утрата родных языков и своей национальной идентичности», — сказал он.
В прошлом году в татарстанских СМИ стала появляться информация о том, что, по мнению многих родителей, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. Прокуратура Татарстана начала проверку, по итогам которой выявила 3,8 тыс. нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков. Среди них снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными образовательными стандартами (из проверенных 1,4 тыс. школ объем преподавания соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах), нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований.
Осенью 2017 года депутаты Госсовета Татарстана после переговоров с Минобрнауки РФ проголосовали за преподавание татарского языка в школах республики два часа в неделю. Уроки ученики будут посещать на добровольной основе с письменного согласия родителей. До этого обучение татарскому языку в школах региона было обязательным.
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