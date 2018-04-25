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В Зиме прошел городской конкурс агитационных бригад
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В Зиме прошел городской конкурс агитационных бригад 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Накануне на базе школы № 8 города Зима
прошел ежегодный городской конкурс агитбригад «Светофорик».
Организаторами данного мероприятия выступили ОГИБДД МО МВД России
«Зиминский» и Комитет по образованию администрации г. Зима.
В конкурсе приняли участие команды юных
инспекторов движения из 7 школ города. Ребята представили на суд  компетентного жюри, в которое вошли представители ГИБДД, образования и  администрации города, театрализованные представления, пропагандирующие
соблюдение всеми участниками дорожного движения Правил дорожной
безопасности.
После подведения итогов определились
победители. Первое место у команды ЮИД школы № 5 г. Зима, второе место
заняли учащиеся школы № 8 и третье у ЮИДовцев 7 школы.
Руководство отдела ГИБДД
Межмуниципального отдела «Зиминский» выразило благодарность педагогам,
которые подготовили команды к данному конкурсу, за их нелегкий труд,
творческий подход и фантазию, проявленные при подготовке ребят к  выступлению.
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