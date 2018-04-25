В Зиме прошел городской конкурс агитационных бригад

Накануне на базе школы № 8 города Зима

прошел ежегодный городской конкурс агитбригад «Светофорик».

Организаторами данного мероприятия выступили ОГИБДД МО МВД России

В конкурсе приняли участие команды юных

инспекторов движения из 7 школ города. Ребята представили на суд компетентного жюри, в которое вошли представители ГИБДД, образования и администрации города, театрализованные представления, пропагандирующие

соблюдение всеми участниками дорожного движения Правил дорожной

безопасности.

После подведения итогов определились

победители. Первое место у команды ЮИД школы № 5 г. Зима, второе место

заняли учащиеся школы № 8 и третье у ЮИДовцев 7 школы.

Руководство отдела ГИБДД

Межмуниципального отдела «Зиминский» выразило благодарность педагогам,

которые подготовили команды к данному конкурсу, за их нелегкий труд,

творческий подход и фантазию, проявленные при подготовке ребят к выступлению.