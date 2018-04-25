В Орловском госуниверситете приостановлена аккредитация

Действие государственной аккредитации в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева по ряду укрупненных групп специальностей и направлений подготовки приостановлено приказом Минобра

Документ, согласно которому учебное заведение не может выдавать дипломы по ряду специальностей, предоставлять отсрочку от армии и выдавать справки-вызовы на сессию, был обнародован на минувшей неделе.

О закрытии вуза речи не идёт. Как только университет устранит нарушения, действие аккредитации будет возобновлено.

Стоит отметить, что список попали химико-биологические дисциплины и большая часть медицинских направлений.