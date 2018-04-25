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В Орловском госуниверситете приостановлена аккредитация
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В Орловском госуниверситете приостановлена аккредитация 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Действие государственной аккредитации в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева по ряду укрупненных групп специальностей и направлений подготовки приостановлено приказом Минобра.
Документ, согласно которому учебное заведение не может выдавать дипломы по ряду специальностей, предоставлять отсрочку от армии и выдавать справки-вызовы на сессию, был обнародован на минувшей неделе.
О закрытии вуза речи не идёт. Как только университет устранит нарушения, действие аккредитации будет возобновлено.
Стоит отметить, что список попали химико-биологические дисциплины и большая часть медицинских направлений.
Сообщение В Орловском госуниверситете приостановлена аккредитация появились сначала на РИА 57.
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